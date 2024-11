SERIE C – Casale: “Alla lunga s’inserirà anche il Catania”

Stefano Casale, ex centrocampista – tra le altre – di Foggia, Salernitana, Bologna, Siracusa, Lecce, Sampdoria e Reggina, continua a scommettere sul Catania malgrado le difficoltà incontrate in queste fase del campionato dai rossazzurri. Ai microfoni di news.superscommesse.it ha sottolineato:

“Alla lunga s’inserirà anche il Catania, perché ha un allenatore che conosce a memoria la Serie C e anche un organico tra i più forti. Per adesso, i risultati non stanno dando granché ragione alla squadra di Toscano, ma il campionato ha ancora tantissime partite da disputare”. Ammette che “il Benevento con Auteri si è calato nell’ottica della Serie C” e che gli organici dei sanniti e dell’Avellino sono strutturati per vincere il campionato, “avendo nelle rispettive rose nomi di tutto rispetto”, ma “dovranno stare molto attente al Catania”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***