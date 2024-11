SERIE C: Monopoli e Cerignola non si fanno male, come cambia la classifica

Il derby pugliese Monopoli-Audace Cerignola archivia la 15a Giornata del girone C di Serie C. Risultato finale di 1-1: ospiti in vantaggio con Bianchini al minuto 11, pari dei padroni di casa a firma di Grandolfo nel corso della ripresa. Riepiloghiamo di seguito risultati e marcatori del turno di campionato disputato con la classifica aggiornata:

RISULTATI

Benevento 2-2 Avellino

34′ Lanini (B), 37′ Frascatore (A), 40′ D’Ausilio (A), 89′ Viviani (B)

Catania 2-1 Trapani

44′ Castellini (C), 50′ Celiento (T), 57′ Inglese (C)

Cavese 3-0 Taranto

4′ Loreto, 59′ Vitale, 86′ Sorrentino

Foggia 0-0 Casertana

Giugliano 1-2 Potenza

44′ Njambè (S), 50′ Caturano (P), 75′ Caturano (P)

Latina 0-4 Crotone

4′ Oviszach, 10′ Gomez, 50′ Silva, 54′ Tumminello

Monopoli 1-1 Audace Cerignola

11′ Bianchini (C), 63′ Grandolfo (M)

Sorrento 1-1 AZ Picerno

58′ Santarcangelo (P), 90’+5 Todisco (S)

Team Altamura 2-1 ACR Messina

16′ De Santis (A), 24′ Leonetti (A), 50′ Anatriello (M)

Juventus Next Gen – Turris (rinviata al 27 novembre)

CLASSIFICA

1. Benevento 30

2. Audace Cerignola 26

3. Monopoli 25

4. Potenza 25

5. Avellino 24

6. Giugliano 23

7. Catania 23 (-1)

8. AZ Picerno 22

9. Crotone 22

10. Trapani 21

11. Sorrento 21

12. Cavese 20

13. Team Altamura 19

14. Casertana 15

15. *Turris 14 (-1)

16. Foggia 14

17. Latina 14

18. ACR Messina 13

19. Taranto 9 (-4)

20. *Juventus Next Gen 7

*una partita in meno

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***