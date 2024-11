CATANIA – Meet & Greet: Castellini, Guglielmotti e Quaini incontrano i tifosi

Martedì 5 novembre presso il Catania FC Official Store, in via Vittorio Emanuele II, dalle 17.00 alle 19.00 si terrà il secondo meet&greet della stagione. Dopo la precedente partecipazione di Mario Ierardi, Gabriel Lunetta e Gregorio Luperini che hanno firmato maglie e articoli disponibili allo store, saranno presenti Alessio Castellini, Davide Guglielmotti e Alessandro Quaini. E’ quanto comunicato in queste ore dalla società rossazzurra.

