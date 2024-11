STATISTICHE – Siciliane di C a confronto: Catania e Trapani balbettanti, Messina in chiara difficoltà

Non un momento felice per le squadre siciliane di Serie C. Catania e Trapani, partite con grandi ambizioni, al momento occupano rispettivamente il settimo e decimo posto in classifica. Leggermente migliore il ruolino di marcia rossazzurro con 20 punti in 13 partite (21 sul campo) frutto di 5 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte. Trapani a -2 dagli etnei, avendo collezionato finora 4 successi e 6 pareggi, riportando 3 ko.

Al momento assume un peso specifico maggiore la solidità difensiva del Catania, avendo subito la squadra di Toscano solamente 9 reti contro le 17 del Trapani, a cui non basta avere attualmente il secondo attacco più prolifico del girone C di Serie C con 25 reti all’attivo (10 dei quali tutti a firma del bomber Facundo Lescano). 15, invece, i gol realizzati dal Catania. Decisamente più indietro, tra le siciliane, l’ACR Messina, terzultimo in classifica con soli 10 punti (1 vittoria, 7 pareggi e 5 sconfitte), 11 gol fatti e 22 subiti (terza peggior difesa del gruppo C).

Il Catania non vince una gara dal 12 ottobre scorso (2-0 inflitto al Team Altamura), il Trapani dal 20 ottobre (5-1 contro l’Audace Cerignola), il Messina addirittura dal 7 settembre (4-1 al cospetto del Taranto). Rossazzurri, granata e giallorossi proveranno a ritrovare prestissimo il successo: Catania e Messina dopo lo 0-0 nel derby del “Massimino”, il Trapani reduce dal secondo ko di fila con Avellino e Giugliano.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***