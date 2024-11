TRAPANI: Aronica ne convoca 22, solo due assenti a Catania

Il Catania ne ha convocati 19. Sono 22, invece, i calciatori inseriti nella lista delle convocazioni dall’allenatore del Trapani Salvatore Aronica in occasione del match valevole la 15a giornata del campionato di Serie C ed in programma alle 20.30 presso lo stadio “Angelo Massimino”. Tornano a disposizione del tecnico granata Crimi e Silvestri, mentre non recuperano in tempo l’attaccante Zuppel ed il terzino Valietti.

PORTIERI: Seculin, Ujkaj, D’Aniello

DIFENSORI: Ciotti, Gelli, Silvestri, Celiento, Sabatino, Malomo, Martina, Benedetti

CENTROCAMPISTI: Carraro, Karic, Marino, Carriero, Crimi

ATTACCANTI: Kanoute, Spini, Udoh, Lescano, Fall, Bifulco

