VERSO CROTONE-CATANIA: quote 1 X 2, cosa dicono le agenzie di scommesse

Prossimo impegno stagionale del Catania, stasera allo stadio “Ezio Scida” contro il Crotone, sfida valevole per la quattordicesima giornata del girone C di Serie C. Le previsioni delle principali agenzie di scommesse sportive, con riferimento alle quote 1 X 2 dell’evento, indicano che il segno “1” oscilla tra i valori di 2.54 e 2.60; la “X” tra 2.65 e 2.72; il “2” tra 2.80 e 2.95.

Lo scenario è quello di un confronto che, sulla carta, vede il Crotone con qualche lieve probabilità di vittoria in più rispetto al Catania. Per la prima volta in questa stagione, dunque, i rossazzurri non vengono considerati favoriti dai bookmakers per la conquista dei tre punti. Il contesto della sfida in Calabria si presenta però molto incerto, prevedendo una partita giocata sul filo dell’equilibrio con l’ago della bilancia che può pendere da una parte o dall’altra, così come non viene escluso un eventuale pareggio.

Match in cui gli episodi faranno la differenza e fondamentale si rivelerà la cura dei dettagli. Il Crotone si segnala in ripresa e davanti al proprio pubblico è alla ricerca di importanti conferme. Il Catania, invece, è reduce da un periodo negativo in termini di risultati e, dunque, cerca riscatto per riavvicinarsi alle posizioni d’alta classifica.

