Riepiloghiamo di seguito le principali notizie che hanno caratterizzato la settimana rossazzurra da lunedì 4 novembre, in attesa del fischio d’inizio della partita Crotone-Catania:

CATANIA-MESSINA (Video): ecco gli highlights della sfida

PELLIGRA: “Mercato di gennaio assolutamente importante. Centro sportivo? Più vicini a trovare una soluzione. Progetto Catania a lungo termine”

ANASTASIO: “Ce l’abbiamo messa tutta, prima o poi la ruota girerà”

FAGGIANO a Telecolor: “Fischi dei tifosi giusti, dobbiamo essere più svegli. Mercato lontano, siamo forti ma va dimostrato sul campo”

STAMPA MESSINESE – Colosi: “Gara a senso unico. Montalto difensore aggiunto per il Messina. In condizioni normali il Catania avrebbe vinto”

STAMPA LOCALE – Vagliasindi: “Il Catania continua a proporre un gioco poco efficace. Montalto, contributo impalpabile finora”

L’EDITORIALE | Una fortissima delusione aleggia su Catania

A MENTE FREDDA – Catania, fai mea culpa. I rossazzurri non riescono a curare il mal di gol

LA SICILIA: “Catania, si paga quel mese di buio totale”

SERIE C – Casale: “Alla lunga s’inserirà anche il Catania”

CATANIA-MESSINA (Video): la partita vissuta da Ilaria Limelli, l’influencer del calcio

VERSO CROTONE-CATANIA: arbitra Gianquinto della sezione di Parma. Precedenti, curiosità e statistiche del direttore di gara

GIRON (Crotone): “Catania grande squadra, ma anche noi lo siamo…”

VERSO CROTONE-CATANIA: si torna allo “Scida” dopo la brutta sconfitta della scorsa stagione

CATANIA FC: “Emmanuele e Bottino, stage azzurro da incorniciare”

QUI CATANIA: ora Crotone, Trapani e Avellino… di che pasta è fatta la squadra di Toscano?

QUI CATANIA: va definendosi la gerarchia dei portieri?

CASTELLINI – Bellissimo traguardo a Crotone: 100 volte Catania

CATANIA: si rischia un mese di trasferte vietate ai tifosi

POPOVIC: il 21enne attaccante sparito dai radar dopo lo 0-0 d’inizio campionato

VERSO CROTONE-CATANIA: da Sala ai “fuori lista” Chiricò e Zanellato, gli ex attuali dell’incontro

CATANIA – Compleanno Pelligra, da Grella all’area Academy: gli auguri della famiglia rossazzurra

MERCATO: tra meno di due mesi l’apertura della finestra invernale

VERSO CROTONE-CATANIA: Guido Gomez da quasi rossazzurro ad avversario degli etnei

CATANIA-TRAPANI: il match di campionato in chiaro su Telesud

EX ROSSAZZURRI – Giuseppe Russo: “Catania, serve molta più organizzazione in fase offensiva”

MONTALTO: trasformare le critiche in opportunità di crescita

UFFICIALE: Crotone-Catania, no ai tifosi residenti nella Provincia etnea

BOSCO (Pres. Catania Beach Soccer): “Catania, giusto che Faggiano metta acqua sul fuoco. Squadra va guidata in un percorso di crescita, giocando al 300% le prossime partite”

VERSO CROTONE-CATANIA: conosciamo meglio la squadra di Longo

LA VECCHIA: “Non bastano i pareggi, bisogna vincere. Il Catania può ancora recuperare”

STAMPA LOCALE – Mannisi: “Catania, non vedo la fluidità di manovra d’inizio stagione. Rosa con 13/14 giocatori di buon livello. Di Tacchio, assenza grave”

SERIE C – Binda: “Taranto e Turris, altre penalizzazioni in arrivo. Catania e Avellino antagoniste del Benevento”

QUI CATANIA: nelle prossime gare, Crotone e Trapani rivali in campo con tifoserie “amiche”

LA SICILIA: “Castellini, il capitano ragazzino esempio per tutti”

TOSCANO: “Ci devono piacere le sfide. Soffrire sì, subire no. Ripartiamo dalla prestazione. Nostro attacco molto competitivo”

STAMPA LOCALE – Lo Porto: “Infortuni e squalifiche? Giustificazioni che valgono zero. Serve inversione di tendenza”

LONGO (all. Crotone): “Catania, indice di pericolosità elevato. Proveremo ad attaccarli, tenendoli lontani dalla nostra area”

STAMPA NAZIONALE – TuttoMercatoWeb: “Il Catania sta restituendo Inglese al calcio italiano”

BREVE: “Catania, pochi giocatori bravi nell’uno contro uno. Montalto si sbloccherà. Jimenez? Toscano potrebbe rilanciarlo”

CONVOCATI: 21 rossazzurri disponibili, out Luperini

TOSTO: “Il Catania deve ritrovare autostima, ha ampi margini di miglioramento”

SERIE C: club più multati nel girone C, Messina scavalcato dal Catania in vetta

CATANIA FEMMINILE – Beatrice Vitale: “Il calcio, uno sport bellissimo. Società non ci fa mancare nulla. Quel gol a Palermo…”

