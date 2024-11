VERSO CROTONE-CATANIA (Video): l’ultimo successo etneo in campionato allo “Scida”

1 febbraio 1998. E’ la data dell’ultima affermazione rossazzurra in campionato a Crotone. Sulla panchina etnea sedeva il calabrese Franco Gagliardi, che da dicembre prese il posto dell’esonerato Giovanni Mei per cercare di dare una sterzata alla stagione. Il Catania, che militava in Serie C2, concluse il torneo al decimo posto incamerando i punti necessari per mantenere la categoria. Tra le vittorie riportate allora si ricorda anche il 2-1 inflitto al Crotone in terra calabrese.

Matteo Rossi portò in vantaggio la squadra dell’Elefante, il centrocampista Vito Grieco (futuro rossazzurro) permise ai padroni di casa di pareggiare i conti, ma un rigore trasformato da Alessandro Furlanetto sancì la vittoria del Catania. I crotonesi, comunque, a fine campionato disputarono gli spareggi promozione, da secondi classificati nel girone C, piegando la resistenza del Benevento nella finale disputata a Lecce.

