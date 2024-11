VERSO CROTONE-CATANIA: si torna allo “Scida” dopo la brutta sconfitta della scorsa stagione

Domenica 7 gennaio per la 14/a volta in competizioni ufficiali il Catania sfiderà il Crotone in trasferta. Il bilancio delle partite disputate fuori casa vede un contesto generale di sostanziale equilibrio in Calabria, con precedenti leggermente a favore dei rossoblu.

Incontri giocati in tutte le serie professionistiche, ad eccezione della massima categoria. Il Catania torna allo stadio “Ezio Scida” dopo il pesante 3-0 subito la scorsa stagione, in un momento in cui in casa rossazzurra si elaborava la rivoluzione sul mercato di gennaio. Il pareggio manca dall’1-1 maturato ai tempi dell’ultima militanza etnea in B, Calaiò a segno per l’Elefante.

I successi catanesi in terra calabrese fanno tutti riferimento al campionato di Serie C. Il primo nella stagione 1948/49, quando arrivò la rimonta rossazzurra grazie ad una tripletta di Perrone per il definitivo 2-3. Nel 1977/78, match sospeso al minuto 80 causa incidenti, con il Catania avanti di un gol (Frigerio su rigore): vinse l’Elefante 0-2 a tavolino.

Terzo acuto del Catania nella Serie C2 1997/98: vantaggio catanese con Matteo Rossi, pareggio di Vito Grieco (futuro rossazzurro), poi rigore trasformato da Furlanetto. Infine, in Coppa Italia Serie C 1999/00, Passiatore firmò lo 0-1 in favore del Catania allenato da Simonelli che, tuttavia, non fu sufficiente per la qualificazione ai quarti di finale visto il ko dell’andata.

Ad oggi questo rappresenta l’ultimo successo catanese a Crotone. I rossoblu, invece, prima della passata stagione non vincevano dal 24 settembre 2005: gara condizionata dalle espulsioni di Mascara, Cesar, Zavagno e Paschetta (rosso anche per il calabrese Rossi). Pitagorici guidati da Gasperini che riuscirono a vincere 3-1: Catania in vantaggio con Sottil; il Crotone rispose con Jeda, Tarantino e Ferrari.



BILANCIO PRECEDENTI CROTONE-CATANIA

Vittorie Catania 4

Vittorie Crotone 5

Pareggi 4

Gol Catania 13

Gol Crotone 18

Serie C 1946/47, Crotone 3-0 Catania

3′ Algaria, 23′ Carrara, 30′ Liva

Serie C 1948/49, Crotone 2-3 Catania

23′ Bosio (CR), 25′ Rossi (CR), 40′ Perrone (CA), 59′ Perrone (CA), 81′ Perrone (CA)

Serie C 1974/75, Crotone 1-1 Catania

20′ Ciceri (CA), 56′ Baravello (CR)

Serie C 1977/78, Crotone 0-2 Catania (a tavolino)

Coppa Italia Serie C 1990/91, Crotone 1-0 Catania

69’ Murfone

Serie C2 1997/98, Crotone 1-2 Catania

8′ M. Rossi (CA), 82′ Grieco (CR), 90′ Furlanetto (CA)

Coppa Italia Serie C 1998/99, Crotone 1-0 Catania

16’ Parise

Serie C1 1999/00, Crotone 1-1 Catania

21′ De Silvestro (CA), 62′ Elia (CR)

Coppa Italia Serie C 1999/00, Crotone 0-1 Catania

62’ Passiatore

Serie B 2004/05, Crotone 1-1 Catania

25′ Rossi aut. (CA), 55′ Guzman (CR)

Serie B 2005/06, Crotone 3-1 Catania

24′ Sottil (CA), 51′ Jeda (CR), 72′ Tarantino (CR), 90+5′ Ferrari (CR)

Serie B 2014/15, Crotone 1-1 Catania

26’ Calaiò (CA), 90+3’ Ciano (CR)

Serie C 2023/24, Crotone 3-0 Catania

38′ Giron, 68′ Gomez, 86′ Vinicius

