LA SICILIA: “Catania, si spera a Crotone con uno slancio maggiore. Castellini, Quaini e Guglielmotti hanno incontrato i tifosi”

“A Crotone con nuove idee, si spera soprattutto con uno slancio maggiore e anche con un organico più completo rispetto alle ultime uscite. Il Catania ha cominciato una settimana non certo semplice per via del pari interno col Messina che ha acuito il malcontento dei tifosi per l’assenza di vittorie che si protrae da quattro turni”, riporta La Sicilia. Viene sottolineato anche che ieri i giocatori rossazzurri Castellini, Quaini e Guglielmotti sono stati ospiti del Point di via Vittorio Emanuele “per un incontro già pianificato con i tifosi”.

Nonostante il maltempo “fuori dall’esercizio commerciale c’era una fila di tifosi pronti a sostenere e a farsi immortalare con i tre calciatori. Segno che il malcontento resta, ma l’affetto per chi rappresenta sul campo la città non viene meno. Qualche battuta, i selfie, le maglie firmate, l’incoraggiamento a riprendere la strada del successo prima di subito, se possibile”, si legge. “Alla fine gli ospiti del pomeriggio sono tornati a casa con una conferma ulteriore dell’affetto di chi segue il Catania e vuole vederlo vincere. Magari è stato una presa ulteriore di responsabilità”, evidenzia l’articolo di Giovanni Finocchiaro.

