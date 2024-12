MERCATO – Stampa calabrese: “Montalto e Costantino accostati alla Reggina, ma…”

Radiomercato accosta alla Reggina gli attaccanti di proprietà del Catania Adriano Montalto e Rocco Costantino, quest’ultimo di ritorno dal prestito alla Lucchese. A tal proposito i colleghi di tuttoreggina.com evidenziano “i costi esorbitanti per qualsiasi squadra di D e per la maggior parte dei club di C, ma sta alla volontà delle parti trovare un incontro”.

In ogni caso entrambi non potrebbero scendere in campo per le prime due gare del 2025. In base al regolamento, infatti, bisognerà attendere un mese dall’ultima partita disputata in una categoria professionistica, a patto che la formula del trasferimento sia quella del prestito semestrale. L’ultima gara giocata da Montalto risale al 14 dicembre 2024, Catania-Potenza 0-2, mentre Costantino ha disputato 64′ in Torres-Lucchese del 15 dicembre scorso.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***