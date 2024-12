VERSO CATANIA-POTENZA: precedenti sotto l’Etna, quasi sempre semaforo verde per l’Elefante

Sabato si rinnova il confronto tra Catania e Potenza alle pendici dell’Etna. L’ultima affermazione casalinga sulla squadra lucana risale al 27 novembre 2021, quando il Catania di mister Francesco Baldini ebbe la meglio per 2-1 con doppietta di Moro (Ricci accorciò le distanze). L’11 aprile dello stesso anno, rotondo 5-2 in favore dei rossazzurri: Di Piazza (doppietta), Calapai, Russotto e Zanchi a segno per la formazione dell’Elefante mentre non bastarono ai lucani le marcature di Baclet e Sandri. Successo che mancava dal 1994 (2-0), anno in cui i rossazzurri presero parte al Campionato Nazionale Dilettanti.

In precedenza, gli etnei vinsero in altre 8 occasioni, tra cui un 2-1 in rimonta nel dicembre 1992 con mister Bianchetti in panchina, Claudio Pelosi e Willy Pittana nel tabellino dei marcatori. Completano il quadro dei precedenti i due pareggi tra campionato e Play-off della stagione 2018-19 (in entrambe la gare andò in gol Di Piazza), l’1-1 del torneo di terza serie 2019-20 (marcatori Ferri Marini e Curiale), lo 0-0 della passata stagione in Serie C con mister Zeoli in panchina e l’unica vittoria del Potenza in B nella stagione 1966-67 (1-2). Sabato Catania e Potenza si affronteranno in Sicilia per la 17a volta in competizioni ufficiali.

BILANCIO PRECEDENTI:

Vittorie Catania: 11

Pareggi: 4

Vittorie Potenza: 1

Gol Catania: 42

Gol Potenza: 17

Coppa Italia 1937-38 AFC Catania 3-1 Potenza

14′ Lentini (C), 40′ Rizzo (C), 50′ Bellini (C), 81′ Frattini (P)

Serie C 1937-38 AFC Catania 4-1 Potenza

28′ Pinto (C), 55′ Frattini (P), 66′ Pinto (C), 84′ Ravizzoli (C), 89′ Bellini (C)

Serie C 1938-39 AFC Catania 3-2 Potenza

1′ Pinto (C), 2′ Vittor (P), 5′ Bellini (C), 15′ Tedeschini (C), 84′ Cavalieri (P)

Serie C 1940-41 AFC Catania 4-3 Polisportiva Lucana Potenza

10′ Peternel (C), 15′ Signorelli (C), 42′ Servello (C), 54′ Piva (P), 65′ Schillani (P), 70′ Servello (C), 81′ Summa (P)

Serie C 1941-42 AFC Catania 7-0 Lucana Potenza

40′ Koenig, 49′ Nebbia rig., 64′ Matteoni, 66′ Koenig, 69′ Marcoccio, 74′ Marcoccio, 89′ Matteoni

Serie C 1948-49 Catania 2-0 Potenza

52′ Gaggiotti, 61′ Porcelli

Serie B 1966-67 Catania 1-2 Potenza

8′ Carrera (P), 13′ Carrera rig. (P), 40′ Pereni (C)

Serie B 1967-68 Catania 4-1 Potenza

12′ Unere (C), 59′ Girol (C), 73′ Pasqualini (C), 83′ Girol (C), 87′ Pagani rig. (P)

Serie C1 1992-93 Catania 2-1 Potenza

8′ Brescini (P), 57′ Pelosi (C), 75′ Pittana (C)

CND 1994-95 Catania 2-0 Invicta Potenza

39′ Mosti, 87′ Belnome rig.

Serie C 2018-19 Catania 1-1 Potenza

36′ Giosa (P), 75′ Di Piazza (C)

Play-off Serie C 2018-19 Catania 1-1 Potenza

13′ Lescano (P), 77′ Di Piazza (C)

Serie C 2019-20 Catania 1-1 Potenza

15′ Ferri Marini (P), 33′ Curiale rig. (C)

Serie C 2020-21 Catania 5-2 Potenza

2′ Baclet (P), 21′ Di Piazza (C), 45′ Calapai (C), 59′ Sandri (P), 62′ Di Piazza (C), 68′ Russotto (C), 92′ Zanchi (C)

Serie C 2021-22 Catania 2-1 Potenza

45′ Moro rig. (C), 59′ Moro (C), 72′ Ricci (P)

Serie C 2023-24 Catania 0-0 Potenza

