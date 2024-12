CURIOSITA’: Inglese in estate ha rifiutato la B per dire sì al Catania

Mentre sta per aprire i battenti il calciomercato invernale, riportiamo una curiosità legata a Roberto Inglese. L’ex attaccante del Parma, dopo la poco esaltante esperienza tra le fila del Lecco, in estate ricercava la piazza giusta per ritrovare stimoli ed entusiasmo. Avrebbe potuto proseguire la militanza in Serie B, dove anche il Bari rappresentava un’ipotesi stuzzicante ritrovando Kevin Lasagna, calciatore con cui contribuì fattivamente alla storica promozione del Carpi in Serie A dieci anni prima.

Ha accettato, invece, il trasferimento a Catania malgrado la categoria inferiore, spinto dal Direttore Sportivo Daniele Faggiano, colui che in passato lo volle fortemente a Parma nella massima categoria e, oggi, è felice di tenerselo ben stretto. In effetti lo score realizzativo gli sta dando ragione con le sue 10 reti in 19 presenze. L’auspicio è che, oltre a rigenerarsi completamente in zona gol, Inglese possa contribuire a portare più in alto possibile l’Elefante. Allora sì che sarebbe l’annata perfetta, per il bene suo e del Catania.

