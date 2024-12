MERCATO SERIE C: Trapani, si prova il colpo Caturano. Trattativa avviata

Il Trapani potrebbe mettere a segno un grande colpo di mercato a gennaio. Secondo quanto riporta il giornalista Alfredo Pedullà, è in corso una trattativa con il Potenza per il bomber classe 1990 Salvatore Caturano, che si sta confermando grande protagonista nel campionato di Serie C. L’attaccante chiede due anni e mezzo di contratto, il Trapani offre un impegno di un anno e mezzo. C’è fiducia circa la possibilità che l’operazione vada in porto. Caturano, 34 anni compiuti a luglio, ha siglato 12 gol nella prima metà del campionato.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***