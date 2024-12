DA TARANTO: “Catania molto forte e in cerca di continuità, vedremo se la squadra di Cazzarò ci regalerà un’altra sorpresa”

Vediamo come la testata giornalistica tarantina mondorossoblu.it inquadra il Catania, avversario quest’oggi allo stadio “Erasmo Iacovone” contro il Taranto allenato da Michele Cazzarò. Taranto che ha già sgambettato squadre come Avellino e Cerignola, andando alla ricerca di una nuova impresa.

“In quel di Catania la voglia e l’ambizione di salire in cadetteria è talmente tanta che la società ha costruito un organico di altissimo livello, mirato alla vittoria finale del campionato. In panchina, invece, è stato preso Domenico Toscano, reduce dalla promozione in B alla guida del Cesena. L’avvio dei siciliani è stato costellato da buone prestazioni ma anche da alcune partite deficitarie, soprattutto in casa e contro le “piccole”. La sensazione è quella di una squadra alla ricerca di una continuità vera e propria“.

“Nonostante il grande affetto del pubblico catanese, gli etnei hanno particolarmente sentito la pressione e, probabilmente, non hanno ancora percepito l’importanza dell’obiettivo. La compagine del patron Pelligra è reduce dal pari interno contro la Cavese e, nelle ultime cinque, ha raccolto solo sei punti, gli stessi del Taranto. Momentaneamente il Catania occupa il nono posto in classifica con venticinque punti, frutto di ventidue gol fatti e soli sedici subiti. Da ciò, dunque, si deduce come i siciliani siano una squadra sì molto compatta ma anche incapace di sfruttare il grande potenziale del reparto offensivo“.

“Sul piano tecnico-tattico la compagine di Toscano pratica tendenzialmente il 3-4-1-2, con lo schieramento dei tre davanti che cambia in base a chi viene mandato in campo. La squadra etnea è composta da giocatori di grande qualità per la categoria. In attacco, tra i tanti, sono da menzionare l’ex Cerignola D’Andrea e Inglese, quest’ultimo autore di vari gol in Serie A. A centrocampo spazio alle qualità di Verna, Carpani e Sturaro, con l’ex Juve rientrato in campo solo di recente. Infine, in difesa, Toscano può contare sull’esperienza di Di Gennaro e di Anastasio (squalificato, ndr). In sostanza, il Taranto troverà di fronte una compagine molto forte e vogliosa di ottenere una preziosa vittoria su un campo difficile. I pronostici ai nastri di partenza danno i siciliani favoriti, vedremo se la truppa di mister Cazzarò ci regalerà un’altra sorpresa“.

