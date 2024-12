VERSO TARANTO-CATANIA: stessi punti raccolti dalle due squadre nelle ultime cinque partite

La sfida di domenica metterà a confronto due squadre che hanno raccolto lo stesso numero di punti nelle ultime cinque partite. Da una parte in fanalino di coda Taranto, dall’altra un Catania che sta deludendo le attese.

7 gol fatti e altrettanti subiti per il Catania hanno prodotto una vittoria, tre pareggi ed una sconfitta nel periodo considerato. Il Taranto, invece, a differenza del Catania ha vinto un partita in più ma riportando tre sconfitte e zero pareggi subendo lo stesso numero di reti ma realizzandone 3. Allo “Iacovone” si affronteranno due formazioni assettate di punti: padroni di casa alle prese con le note vicissitudini societarie che hanno determinato, finora, ben dieci punti di penalizzazione in classifica; ospiti che cercano una svolta che tarda ad arrivare per avvicinarsi alle zone di vertice.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***