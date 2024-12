VERSO TARANTO-CATANIA: Toscano, settimo confronto da allenatore con il Delfino. Due vittorie nel segno di ex rossazzurri

Tra le squadre più spesso incontrate nella carriera di allenatore da Domenico Toscano figura il Taranto, avversario allo stadio “Iacovone”. Il bilancio dei precedenti, tutti in C ad eccezione del primo risalente al 2 agosto 2009 (Coppa Italia), è di due vittorie per le squadre guidata da Toscano, un pareggio e tre successi in favore del Taranto. Un’eventuale vittoria da allenatore del Catania porterebbe, dunque, il bilancio in equilibrio.

Finora gli unici successi ottenuti da mister Toscano al cospetto della squadra pugliese sono maturati proprio nell’impianto sportivo pugliese: l’1-3 del Cosenza nel primo turno di Coppa Italia nella stagione 2009/10, con a segno anche l’ex rossazzurro Caccavallo, ed il 12 ottobre 2011 con gol di un altro ex Catania, il catanese Litteri per il definitivo 0-1 della Ternana nel girone A di Prima Divisione Lega Pro.

