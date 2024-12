LA SICILIA: “Stoppa l’uomo in più del Catania, per Toscano è diventato indispensabile”

“Nel percorso rossazzurro caratterizzato dalle montagne russe non è tutto da buttare. La squadra fa fatica a girare, la difesa subisce gol ingenuamente, gli attaccanti fanno scena muta, ma c’è un ragazzo che era sbarcato in estate timidamente in Sicilia e che da qualche settimana si sta ritagliando un ruolo da protagonista nell’undici di Mimmo Toscano. Si tratta del piemontese Matteo Stoppa”, riporta La Sicilia.

“In questo periodo di grandi difficoltà sembra averne più degli altri. All’inizio ha dovuto prendersi il suo tempo per adattarsi alla squadra, al modulo del tecnico e soprattutto a una città del tutto nuova”, si legge. “Da ormai un mese abbondante sembra l’unico davvero in grado di poter trascinare i suoi. Diversi compagni sembrano svuotati e incapaci di reagire mentalmente, Stoppa invece ha la forza e la voglia di far svoltare la stagione”, evidenzia l’articolo di Andrea Cataldo.

“Il ds Daniele Faggiano ha visto bene lo scorso agosto, quando lo ha fatto firmare con il Catania e adesso l’ex Samp si sta facendo notare come una delle note più liete di stagione. Toscano lo ha capito e ormai da settimane non ne fa più a meno. Stoppa unisce imprevedibilità e vivacità, schierato dietro le due punte dona alla squadra quel brio che nelle partite bloccate può risultare l’arma in più”. Come si dice, “il ferro va battuto fin quando è caldo, dunque bisogna fare in modo che il ragazzo continui a cavalcare questo trend positivo”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***