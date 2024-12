EX ROSSAZZURRI – Malusci: “Catania tappa importante della mia carriera. Toscano sta avendo delle difficoltà, ma sono sicuro che farà un grande girone di ritorno”

Nella stagione 2002-2003 ha indossato la maglia del Catania. Alberto Malusci, che in Italia ha giocato, tra le altre squadre, nella Fiorentina, nel Lecce, nel Cosenza e nell’Olympique Marsiglia parla in questi termini della propria carriera ai microfoni di news.superscommesse.it:

“Anche Catania è stata una tappa importante della mia carriera. Sono stato molto bene lì, bellissima città, tifoseria tra le più calorose e passionali in Italia. Posso dire, in maniera schietta, che è un ambiente che merita la Serie A. Spero che possa tornare al più presto a rivivere le emozioni della massima serie”.

“Non mi sarei aspettato di vedere la squadra in questa posizione, sinceramente. Tra l’altro, è allenata da un mio ex compagno di squadra ai tempi del Cosenza, per cui conosco molto bene Toscano e so che persona di grande valore sia. Ha sempre fatto molto bene con tutte le squadre che ha precedentemente allenato, conosce molto bene la categoria ed è innovativo. Sta avendo delle difficoltà nel rendimento, ma sono sicuro che riuscirà a disputare un gran campionato nel girone di ritorno che gli permetta di poter andare a giocarsi le chance di conquistare la Serie B. Sarebbe il minimo sindacale per una realtà del genere, oltre che una grandissima soddisfazione per lui”.

