SERIE C – Lo Monaco: “Girone C con un grande punto interrogativo fino alla fine. Argurio, ferita ancora aperta”

L’ex Direttore Generale del Catania Pietro Lo Monaco è intervenuto ai microfoni di TMW Radio nel corso della trasmissione ‘A Tutta C’. Queste alcune sue considerazioni sul girone C di Serie C con un ricordo del Direttore Sportivo Christian Argurio:

“Il girone C di Serie C è quello da sempre più complicato. Sono delle autentiche sabbie mobili per chi ci capita dentro, parlo delle squadre che hanno voglia e intenzione di ripartire subito e riappropriarsi di categorie diverse. Cito Benevento – in questo momento in testa -, Crotone, Foggia, Catania, Trapani, Avellino, ma è un campionato dove la competitività al vertice è assolutamente molto più combattuta ed equilibrata rispetto altri gironi. Un campionato con un grande punto interrogativo fino alla fine”.

“Argurio? Quella di Christian è una ferita ancora aperta perchè assolutamente non meritava una cosa del genere come uomo, al di là del professionista esemplare, del conoscitore che mangiava calcio dalla mattina alla sera. Con me è stato tanti anni, persona d’altri tempi, eccellente. E’ stato veramente traumatico per come è avvenuto, per come ci ha lasciato. Una cosa è certa, vedere la partecipazione di tanta gente vuol dire che nella sua vita è stato stimato e portato ad esempio. Nella disgrazia rimane il buon ricordo che tante persone hanno dell’uomo e del professionista”.

