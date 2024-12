GIOVANILI CATANIA: dal Real Modica nuovo ingresso nella categoria Pulcini

Da luglio il Real Modica si è aggiunto alle realtà regionali che hanno deciso di sposare il progetto tecnico territoriale del Catania FC. Nelle ultime ore proprio un prodotto del Real Modica, il classe 2016 Samuel Agbo – dopo aver partecipato ad uno stage a novembre ed essere stato convocato dal Catania FC per una sessione di allenamento – , entra ufficialmente a far parte della categoria Pulcini della squadra rossazzurra.

“Siamo lieti di annunciarvi che il nostro Samuel Agbo (2016) entra a far parte della categoria Pulcini del Catania Fc – si legge in una nota della società modicana –. Siamo orgogliosi di chiudere l’anno con questa bella notizia e vedere la felicità negli occhi di Samuel ci riempie d’orgoglio. A Samuel (col supporto della splendida famiglia che ha alle spalle) un grosso in bocca al lupo da parte di tutta la famiglia Real Modica, per la nuova esperienza appena iniziata”.

