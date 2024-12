TARANTO: gli ex Giovinco e De Santis convocati, Mastromonaco out

L’allenatore del Taranto Michele Cazzarò ha diramato la lista dei convocati per il match con il Catania, in programma domenica 8 dicembre con fischio d’inizio alle ore 17:30 presso lo stadio “Erasmo Iacovone”. Per l’occasione il tecnico rossoblu non potrà disporre di Shiba, Fiorani, Mastromonaco, Vaughn e Fabbro. Recupera dall’infortunio il laterale sinistro Contessa. Presenti nell’elenco delle convocazioni gli ex rossazzurri Giovinco e De Santis. Questi i 20 calciatori a disposizione di Cazzarò, ruolo per ruolo:

PORTIERI – Caputo, Del Favero, Meli

DIFENSORI – Contessa, De Santis, Fiorentino, Marong, Papazov, Verde

CENTROCAMPISTI – Iervolino, Matera, Schirru, Speranza

ATTACCANTI – Battimelli, Garau, Giovinco, Guarracino, Sacco, Zerbo, Zigoni

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***