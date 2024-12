LA SICILIA: “Butano conquista la copertina della domenica”

“Un ragazzo catanese di 16 anni titolare contro il Sorrento. Damiano Butano ha conquistato, senza volerlo, la copertina di una domenica dai toni drammatici per la formazione rossazzurra chiamata a vincere in casa per tenere a galla una piccola speranza di rilancio. E siccome Adamonis ha di fatto chiuso il suo rapporto con il club, ecco che Toscano ha deciso di rischiare il ragazzino”, riporta La Sicilia.

Scuola Real Trinacria, “società che fa parte del progetto di sviluppo giovanile portato avanti dal dirigente Coppola ingaggiato dal club l’anno scorso, Butano, catanese d’origine, è stato addestrato dal preparatore dei portieri della Primavera Maurizio Bonfatto che lo ha avuto per cinque anni nella sua scuola calcio dei portieri. Bonfatto era arrivato lo scorso anno col tecnico Michele Zeoli e ha portato il baby del quartiere San Giorgio con sè. Adesso è il portiere dell’Under 17”, si legge.

“Il titolare della Primavera, Torrisi, si è infortunato, il vice D’Agata andrà in panca. Butano è stato convocato da Toscano più volte in prima squadra e oggi ha meno da perdere rispetto ai più rodati compagni. Se fa bene sarà un trionfo, se dovesse andare male verrà perdonato perchè in questo stato di cose il Catania s’è cacciato con le proprie mani, per infortuni, errori, condizione mentale precaria”, evidenzia l’articolo di Giovanni Finocchiaro.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***