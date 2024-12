QUI CATANIA: Toscano ritrova il Sorrento e Barilari, i precedenti del mister

Tre precedenti con il Sorrento per mister Domenico Toscano, altrettanti con l’attuale allenatore rossonero Enrico Barilari. L’allenatore calabrese ritrova dunque il Sorrento e una squadra allenata da Barilari per la quarta volta in carriera. Riecco i sorrentini sulla strada di Toscano dopo il pareggio maturato in trasferta all’andata. 12 anni prima il tecnico ex Reggina sfidò i costieri sedendo sulla panchina della Ternana, nell’anno della promozione rossoverde in Serie B. Si ricordano gare abbastanza equilibrate concluse tutte con il risultato di 0-0.

Con Barilari, nel contesto di una stagione trionfale ma stavolta al timone del Cesena, Toscano non andò oltre il 2-2 in casa contro un Sestri Levante protagonista di un’ottima gara. Era il match d’andata. Il ritorno in terra ligure, datato 19 febbraio 2024, vide invece il Cesena imporsi per 1-3 ma anche in quel caso fu un incontro combattuto. Poi, il citato pareggio a reti bianche risalente allo scorso 24 agosto alla guida del Catania.

