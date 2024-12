QUI CATANIA: Toscano si affida a De Rose e Sturaro per avviare la strada del rilancio

Si è fatta sentire, eccome, la mancanza di due pedine molto importanti nello scacchiere tattico di mister Toscano: Sturaro e De Rose. La loro ritrovata disponibilità arricchisce soluzioni e caratteristiche a centrocampo, reparto andato spesso in affanno nel girone d’andata.

Sturaro ha denotato sin da subito voglia di rivalsa dopo la parentesi poco esaltante della scorsa stagione, aveva approcciato molto bene il nuovo campionato, rivelandosi uno dei protagonisti in mezzo al campo. Poi, l’infortunio del legamento collaterale lo ha tenuto fermo ai box dalla fine di settembre al 23 novembre. I tempi di recupero dell’ex centrocampista del Genoa rischiavano di essere più lunghi, ma lo staff medico etneo ha evitato l’intervento chirurgico adottando una terapia conservativa, soluzione che pare si stia rivelando efficace.

Discorso differente per De Rose. In questo caso si sono resi necessari più di due mesi per rivederlo in campo, dovendo prima fare i conti con un problema al bicipite femorale, poi con uno stiramento al polpaccio. Non è stato un periodo facile per entrambi. Toscano ha deciso di farli giocare dal 1′ domenica scorsa a Taranto, malgrado le condizioni improponibili del terreno di gioco dello “Iacovone”, e le risposte offerte sul campo sono state soddisfacenti.

Il centrocampo del Catania ne ha tratto indubbi benefici, guadagnandone soprattutto in termini di solidità ed equilibrio nello sviluppo della manovra e delle due fasi di gioco. Quando il Catania spingeva in avanti, sapeva di avere una copertura più efficace dietro. Viceversa nel momento in cui subiva le ripartenze del Taranto, recuperava il pallone più velocemente. Oggi per la squadra di Toscano è come se Sturaro e De Rose fossero due nuovi acquisti. Il tentativo di rilancio del Catania passa anche e soprattutto da loro, attendendo il recupero di Di Tacchio per completare la batteria di centrocampisti a disposizione.

