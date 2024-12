SERIE C: Cerignola, solo un pareggio in casa con l’Altamura

I tre punti non arrivano. L’Audace Cerignola, attuale seconda forza del campionato, dopo la grande prestazione offerta a Benevento non va oltre l’1-1 nel derby pugliese giocato in casa contro il Team Altamura. Allo scadere del primo tempo Capomaggio aveva portato avanti i padroni di casa segnando di testa da due passi. Poi, nel corso della ripresa, la difesa del Cerignola si è fatta sorprendere subendo la rete del pari siglata da Grande. Con questo risultato la squadra di mister Raffaele si porta a -3 dal Benevento capolista, in attesa che i sanniti scendano in campo per affrontare il Trapani al “Provinciale” domenica.

