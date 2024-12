SERIE C: bookmakers, quote vittoria campionato. La situazione del Catania e delle altre squadre

In attesa che vengano disputate le gare della 19a Giornata, vediamo le quote-promozione delle agenzie di scommesse sportive con riferimento alle squadre che fanno parte del raggruppamento meridionale. Su sportavellino.it si evidenzia come la vittoria del campionato da parte del Catania sia quotata a 15. Nettamente in ribasso la quotazione del Benevento, soprattutto alla luce del recente colpo esterno da tre punti sul campo del Trapani. Sanniti davanti ad Avellino, Cerignola e Monopoli. Molto più distanti AZ Picerno, Crotone ed il citato Trapani.

Questo l’elenco completo delle quote relative alla vincente del girone C di Serie C:

Benevento 1,40

Avellino 6,50

Cerignola 7,50

Monopoli 7,50

Catania 15

Picerno 33

Crotone 33

Potenza 33

Sorrento 50

Trapani 50

Foggia 100

Cavese 100

Giugliano 100

Team Altamura 100

Casertana 250

Messina 500

Latina 500

Juventus Next Gen 1000

Turris 1000

Taranto 3000

