LA VECCHIA: “Catania, mai mollare. Nuova opportunità di compiere un balzo in classifica”

Intervento di Tino La Vecchia (tifoso del Catania, scrittore ed opinionista) nel corso di ‘Calcionate – I Commenti in Casa RossAzzurra’ a Globus Television. Riportiamo di seguito un estratto:

“Il Taranto non è proprio a terra come squadra, prova ne sia che qualche settimana prima aveva vinto ad Avellino e battuto il Cerignola. Quali giocatori del Catania mi stanno impressionando di più? Stoppa trascinerà il Catania continuando così, attraversa uno stato di forma stratosferico. Raimo sta facendo bene e mi è piaciuto il rientro di Ierardi perchè ha dato sicurezza alla difesa. Su Inglese mi ero già espresso favorevolmente dopo la prima partita disputata”.

“De Rose non lo scopriamo oggi, è un fedelissimo di Toscano, ci sarà un motivo se è sempre stato praticamente con lui. Il Cesena della promozione in B deve parecchio a De Rose, che è anche un uomo-spogliatoio. Sottolineo, inoltre, l’importanza del rientro di Lunetti. Purtroppo c’è stata la ricaduta di Guglielmotti. Piano piano il Catania ha recuperato tutti, speriamo che Toscano non perda altri giocatori”.

“Il Catania poteva già accorciare le distanze dal Benevento, ma non ha sfruttato le occasioni che si erano presentate. In un campionato dove il calo ce l’hanno un pò tutte le squadre, non bisogna mollare mai. Ora se il Catania dovesse vincere contro il Potenza, partita nella quale non mi aspetto un elevato numero di gol, scavalcherebbe proprio i lucani compiendo un balzo importante in classifica”.

