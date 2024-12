SERIE C: l’Avellino conquista la seconda vittoria di fila

Dopo avere giocato le precedenti gare stagionali a Bari, il Team Altamura ha esordito nel proprio stadio, al “Tonino D’Angelo”, contro l’Avellino per la 19a Giornata del girone C di Serie C. Il risultato finale premia la formazione ospite, vittoriosa in rimonta per 3-1 e che ottiene così la seconda vittoria consecutiva in campionato.

Nelle battute iniziali dell’incontro (6′) Rolando porta in vantaggio i padroni di casa. Poi, al 24′, Redan pareggia i conti chiudendo un primo tempo sostanzialmente equilibrato. Ad inizio ripresa si materializza il sorpasso avellinese con il colpo di testa vincente di Patierno. Gara apertissima nei restanti minuti di gara, in pieno recupero la chiude la formazione allenata da Biancolino calando il tris con Gori. L’Avellino sale a quota 32 punti in classifica.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***