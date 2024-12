VERSO CATANIA-POTENZA: obiettivo dare continuità alla vittoria di Taranto. Le ipotesi di formazione

Ritorno in campo al “Massimino” una settimana dopo il successo di Taranto. La cinquina dello “Iacovone” ha alimentato fiducia in casa rossazzurra, soprattutto adesso che il Catania ha la ghiotta opportunità di giocare tra le mura amiche le ultime gare dell’anno solare. La squadra di Toscano cerca quella continuità spesso venuta a mancare per vari motivi.

Il confronto con il Potenza non è dei più agevoli, la formazione lucana attraversa un buon momento, come il Catania viene da un 5-1 in campionato (vittima il Latina, ndr) ed il tecnico De Giorgio, in sala stampa, ha sottolineato la bontà dello stato di forma del gruppo. E’ un Potenza che sta bene sia mentalmente che fisicamente, determinato a vendere cara la pelle in uno stadio ostico per i rossoblu. Gli etnei proveranno invece a rispettare la tradizione favorevole.

Il vice presidente ed amministratore delegato rossazzurro Vincenzo Grella ha ammesso senza mezza termini di aspettarsi sei punti nei prossimi due impegni. Prima però ogni attenzione deve essere rivolta al Potenza. Per provare ad avere ragione dei leoni rossoblu, Toscano confida che il collettivo metta in campo una prova di squadra maiuscola e potrà contare su più opzioni sia a centrocampo che in attacco, non recuperando ancora Guglielmotti, Luperini e Di Tacchio. Per quanto concerne il reparto arretrato, invece, non rientra Celli, out Bethers e Di Gennaro mentre si rivede Adamonis.

Ipotizzando le scelte di formazione, Adamonis tornerà a difendere i pali. Il modulo di base dovrebbe essere il 3-4-2-1 con un terzetto difensivo composto da Ierardi, Quaini e Castellini. Quest’ultimo si è allenato in settimana con la squadra, ma soltanto nelle ultime ore Toscano scioglierà le riserve per capire se potrà impiegare il classe 2003 bresciano dal 1′. Altrimenti spazio a Gega o Anastasio braccetto sinistro.

Si va verso la riconferma di Sturaro e De Rose in mezzo al campo con Raimo sulla fascia. Dubbi nella corsia opposta; se Anastasio non giocherà in posizione più arretrata, verrà utilizzato come quarto di centrocampo. Altrimenti dentro Lunetta o la riproposizione di Carpani esterno. La sensazione è che, sulla trequarti di campo, Toscano possa dare continuità al duo Stoppa-Jimenez a supporto dell’unica punta Inglese.

Arbitrerà l’incontro Simone Gavini della sezione AIA di Aprilia, coadiuvato dagli assistenti Federico Linari (Firenze) e Vincenzo Russo (Nichelino). Quarto ufficiale, Alfredo Iannello (Messina). Non è prevista la copertura gratuita della partita, i possessori di abbonamento potranno assistere alla gara su Sky/NOW.

