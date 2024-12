STAMPA LOCALE – Gagliano: “Catania, chiuso il girone d’andata arriva il momento delle grandi decisioni”

Il vice direttore di Telecolor Angelo Gagliano, nel corso della trasmissione ‘Diretta Stadio’, ha riflettuto sulla situazione attraversata dal Catania in campionato e la sconfitta casalinga maturata contro il Potenza:

“E’ ricorrente il fatto che il Catania, al momento di poter compiere il salto di qualità, buca l’appuntamento col cambio di passo mandando alle ortiche tutte le occasioni. E’ un problema che il Catania ha da inizio campionato, fatta eccezione per le primissime partite. L’insicurezza con cui la squadra gioca quando in porta non c’è Bethers si ripercuote probabilmente in tutti i reparti. Non è solo colpa di Adamonis, che è lo specchio della situazione che viene fuori, ma mentre la squadra dà il massimo per cercare il vantaggio subisce gol in maniera incredibile e si smonta quasi subito, non riuscendo ad avere molto spesso la giusta reazione“.

“Arrivano i fantasmi quando questa squadra gioca in casa. Finora si era comportato bene il Catania con avversarie di prima fascia, contro il Potenza invece è mancato anche da questo punto di vista. Il gruppo evidentemente non riesce a calarsi nella realtà che sta vivendo. Probabilmente Toscano lo ha capito ma non riesce a trasmettere un certo tipo di messaggio in maniera che possa essere recepito dai suoi giocatori, avendo cambiato tanti attori, mettendo in campo diversi interpreti fino a questo momento”.

“Non mi hanno convinto alcune sue scelte domenica. Ad esempio Anastasio nel ruolo di braccetto sinistro è adattato, Carpani pure. Perchè non avere fatto giocare Raimo dall’inizio a destra? Non sarà eccezionale tecnicamente, però nella sostanza e nella quantità è un calciatore che dà una certa sicurezza. Carpani deve giocare 20 metri più avanti. D’Andrea vedeva la palla in area e andava spesso in porta l’anno scorso, in mezzo al campo la coppia Sturaro-De Rose ha una certa età, magari alternare i due nell’arco dei 90′ per consentire un certo respiro sarebbe meglio”.

“Pensare che il Catania possa partecipare ai playoff da squadra collocata a metà classifica sarebbe una gran delusione. Pelligra? Questo è il momento delle grandi decisioni. Chiuso il girone d’andata, adesso si deve guardare non solo al girone di ritorno ma anche al futuro, perchè in queste condizioni e con la classifica attuale mi pare difficile pensare di ambire alle primissime posizioni, ma sperare in un buon piazzamento. Pelligra deve portare non solo la sua presenza ma le risorse economiche perchè si possa fare un mercato di riparazione adeguato, non ripetendo l’errore della stagione passata, con interventi mirati, centellinati ma giusti. Prendendo almeno un altro centrocampista, qualcosa sugli esterni e in difesa, un attaccante che dia la possibilità a Inglese di potere respirare assicurando un certo numero di gol“.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***