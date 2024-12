VERSO CATANIA-SORRENTO: Inglese, ritorno in campo dal 1′? I suoi gol quasi sempre determinanti

33 anni compiuti a novembre, l’attaccante del Catania Roberto Inglese a meno di sorprese verrà proposto in campo dall’inizio domenica, quando al “Massimino” arriverà il Sorrento. L’ex calciatore del Parma aveva un’autonomia inferiore ai 45′, per via di un affaticamento accusato allo “Iacovone”, per tale ragione mister Toscano ha ritenuto opportuno farlo partire dalla panchina nella gara persa col Potenza. Inglese ha messo a segno nel girone d’andata 7 gol totalizzando 18 presenze. Statistiche alla mano, quando Inglese è entrato nel tabellino dei marcatori il Catania ha sempre vinto al “Massimino” e la squadra rossazzurra ha ottenuto l’intera posta in palio 5 volte su 7, sommando 2 pareggi fuori casa.

