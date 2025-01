CATANIA-GIUGLIANO: ecco le formazioni ufficiali. Montalto e Guglielmotti in campo dal 1′

Le formazioni ufficiali di Catania e Giugliano, avversari allo stadio “Angelo Massimino” per la ventiquattresima giornata del girone C di Serie C. Esordio di Dini a difesa dei pali. Del Fabro parte dalla panchina. Confermato Anastasio braccetto sinistro con Lunetta a centrocampo. Jimenez alle spalle di Montalto e Inglese. Tra le fila del Giugliano, Bertotto sceglie in avanti dal 1′ il trio formato da Del Sole, Padula e D’Agostino.

CATANIA (3-4-1-2): Dini; Castellini (VC), Quaini, Anastasio; Guglielmotti, Di Tacchio, De Rose (C), Lunetta; Jimenez; Inglese, Montalto.

A disp. di Toscano: Butano, Ierardi, Gega, Del Fabro, Sturaro, Forti, Ortoli, Raimo, Privitera, Corallo.

GIUGLIANO (4-3-3): Russo; Solcia, Minelli, Caldore (VC), Valdesi; Peluso, De Rosa (C), Demirovic; Del Sole, Padula, D’Agostino.

A disp. di Bertotto: Anacoura, Iardino, Scaravilli, De Francesco, Nuredini, Genovese, Vallarelli, De Paoli, Njambe, Balde.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***