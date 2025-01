CATANIA: pubblicato avviso indagine di mercato per affidamento lavori riqualificazione Nesima

Pubblicato l’avviso di indagine di mercato, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse, per l’espletamento della procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento dei lavori di riqualificazione e di adeguamento normativo, impiantistico ed edile dell’impianto sportivo comunale “Campo di Calcio Nesima”, di proprietà del Comune di Catania, in concessione al Catania Football Club s.r.l.

Si evince come l’importo complessivo di tali lavori sia pari a € 657.317,21 e riguardino:

ristrutturazione dei locali sottostanti la tribuna (realizzazione di nuovi servizi igienici,ristrutturazione dell’area lavanderia, area deposito attrezzi, area spogliatoio squadra,area spogliatoi allenatori, area medica, area stampa e riunioni); realizzazione di una struttura al coperto da adibire a palestra per lo svolgimento dell’attività fisica, completa delle relative attrezzature sportive; sostituzione della batteria di boiler elettrici esistenti con una pompa di calore da 30 kW di resa termica, tipo Aria-Acqua a risparmio energetico, e n. 3 boiler di accumulo da1000 litri (totale 3000 litri) a doppia serpentina, progettati rispettivamente per la produzione e l’accumulo dell’acqua calda sanitaria; fornitura e posa in opera dell’impianto di climatizzazione, progettato per ilriscaldamento/raIrescamento degli ambienti tramite split autonomi, opportunamente dimensionati a seconda delle superficie in cui sono ubicati (sala riunioni, sala preparazione atletica, sala riunioni, sala visite mediche, postazione custode, locale primo soccorso); fornitura e posa in opera dell’impianto fotovoltaico posto sui tetti dei corpi spogliatoi:l’impianto previsto sarà di potenza pari a 40 kW con batterie di accumulo da 40 kWh e alimenterà l’impianto elettrico dei locali, l’illuminazione dei percorsi esterni e dei piazzali, le macchine presenti nella lavanderia, l’impianto di pressurizzazione dell’acqua e la pompa di calore necessaria al riscaldamento dell’acqua sanitaria; sostituzioni degli apparecchi di illuminazione esistenti, relativi alle torri faro del campo principale a 11, con n. 12 proiettori LED da 900 W e n. 8 proiettori LED da 1200 W, al fine di ottenere un illuminamento medio di 200 lux all’interno del campo di gioco; A questi si aggiungono n. 20 proiettori LED da 300 W, per gli altri due campetti utilizzati per gli allenamenti.

La candidatura per la presentazione della manifestazione di interesse dovrà pervenire a mezzo PEC all’indirizzo cataniafc@legalmail.it, entro le ore 13:00 del decimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso.

Questa la documentazione nel dettaglio (formato PDF):

===>>> Avviso indagine di mercato

===>>> Allegato 1 Modello di Manifestazione di Interesse

===>>> Allegato 2 Informativa Privacy

