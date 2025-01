MERCATO: Pieraccini profilo seguito con un certo interesse dal Catania

E’ concreto l’interesse del Catania per Simone Pieraccini. Il calciatore di proprietà del Cesena fatica a trovare spazio in cadetteria dopo che, nella passata stagione, fu determinante nell’economia di un campionato stravinto dalla squadra allora allenata da Mimmo Toscano. Come lui incisero in misura significativa tanti altri giovani bianconeri su cui con convinzione ha puntato lo stesso Toscano che, adesso, sarebbe ben felice di accogliere Pieraccini a Catania.

Il gradimento del mister e del club rossazzurro c’è tutto nei confronti del 20enne nativo di Ravenna. Da Cesena è già approdato un giocatore in questa stagione a Catania, l’esperto centrocampista Francesco De Rose. Possibile che i romagnoli optino per una cessione in prestito di Pieraccini. Si valuta la soluzione migliore per il futuro del promettente centrale difensivo classe 2004, all’occorrenza utilizzabile anche come terzino destro.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***