EX ROSSAZZURRI – Rigoli: “Catania, bisogna fare tutti quadrato perchè la squadra ha i mezzi per disputare un grosso finale di campionato”

Ai microfoni di Sicilia 242, nel corso di ‘Spazio Sport Live’, l’ex allenatore del Catania Pino Rigoli analizza la stagione difficoltosa dei rossazzurri fino a questo momento, ritenendo che la squadra di mister Toscano abbia ancora i mezzi per disputare un finale di stagione importante. Ecco quanto evidenziato:

“Se il Catania è distante dalla vetta è innegabile che siano stati dei problemi, ma questa stessa squadra a Benevento la partita l’ha fatta, giocando con aggressività e pagando a caro prezzo due cappellate. Non penso manchi la qualità, magari la solidità difensiva dal punto di vista individuale. Chi è dentro sicuramente sa meglio di me come stanno le cose, visto che io guardo la partita da addetto ai lavori e da tifoso. Se il distacco è così importante dalla capolista può esserci un problema di tenuta difensiva, un problema legato all’aspetto mentale, o alcuni calciatori giocando a Catania dimenticano come si gioca a calcio”.

“Io che vado a fare il mio lavoro lo devo svolgere al massimo delle mie possibilità perchè sono un professionista, pagato per questo. Da tecnico devo motivarti e stimolare perchè abbiamo a che fare con degli esseri umani, ma tu devi capire di essere un professionista che rappresenta una città, una società che ha sostenuto degli investimenti ed ha assunto degli impegni da mantenere. Quando firmo un contratto so di dovermi impegnare. Io ho vissuto Catania sul piano calcistico, la mattina già alle 8 ero a lavorare fino alla sera. Se vieni a Catania e hai l’obiettivo della vittoria finale devi esserne consapevole, se non sopporti le pressioni è meglio non venire a giocare sotto l’Etna. La partita vera non si gioca la domenica ma durante la settimana di allenamenti. Lo stadio ti può dare una grossa mano, lo dico per la mia esperienza da allenatore del Catania. E bene o male la squadra è stata sempre sostenuta dai tifosi catanesi”.

“Penso che Toscano abbia l’esperienza e le competenze per poter gestire questo momento di grossa difficoltà. Catania è una città che offre tanto ma è fondamentale che tutti si concentrino sul campo, lavorando con una guida, che è l’allenatore, cercando di fare tutti quadrato perchè per la qualità dei giocatori che ha il Catania e recuperando tutti gli infortunati la squadra può fare ancora un grosso finale di campionato e ambire a disputare in modo eccellente il mini torneo dei playoff“.

“Calciomercato di gennaio? Io sono contrario ai mercati di riparazione. Se uno deve programmare il futuro le squadre si costruiscono in estate, a luglio è già tardi, anche se poi qualcuno aspetta gli ultimi giorni di mercato per fare dei colpi importanti. Per vincere dico sempre che gli attaccanti non li puoi sbagliare, e devo dire che il Catania ha un grande attaccante in Inglese, giocatore di livello superiore. Ritengo che il Catania in futuro debba anche fare i conti con le finanze perchè in questi due anni ha speso, alla proprietà non credo che sotto il profilo del portafoglio si possa dire niente, ma il campo dice che ci sono state delle scelte sbagliate. Quando cambi troppo può succedere”.

“Si sono anche verificate delle problematiche in estate con i giocatori che aspettavano il transfert e non è stato un segnale positivo questo, ma sono convinto che il Catania è forte e ancora abbia dei grossi margini di miglioramento come squadra. Bisogna dare fiducia a questo gruppo e al tecnico – che è di livello, uno che questi campionati li ha vinti – per non parlare di Faggiano. Capisco che il Catania ha delle esigenze ma non buttiamo tutto a mare quanto fatto finora. Penso che ci siano le persone giuste per migliorare le cose“.

