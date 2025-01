QUI CATANIA: i rossazzurri per la terza volta sfidano una squadra allenata da Tomei

Francesco Tomei, allenatore dell’AZ Picerno, sulla strada del Catania a qualche mese di distanza dalla sfida che i rossazzurri giocarono all’andata in campionato allo stadio “Angelo Massimino”. Si ricorda un match non privo di emozioni alle pendici dell’Etna con le due squadre che, comunque, non riuscirono ad andare oltre il risultato di parità.

Fu un pareggio a reti bianche. Prima ancora, nella passata stagione, ancora una volta il Catania ebbe modo di affrontare una squadra allenata da Tomei. In quel caso etnei in campo al “Vito Simone Veneziani” contro il Monopoli di Tomei. Sedeva sulla panchina etnea, invece, Luca Tabbiani. Il Catania era reduce dal primo successo in campionato proprio al cospetto del Picerno e disputava la sua prima gara esterna stagionale. Match abbastanza bloccato, all’insegna dell’equilibrio e con pochi spunti degni di rilievo. Occasioni per andare a segno con il contagocce, finì 0-0 anche in quel caso. Domenica Tomei sfiderà il Catania per la terza volta in carriera da tecnico.

