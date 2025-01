GIOVANILI CATANIA: Primavera, pareggio a Latina. Due classe 2008 debuttano in rossazzurro

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

Al termine di una gara avvincente ed equilibrata, l’under 19 rossazzurra colleziona il quinto pareggio stagionale: sul campo del Latina, il match si conclude sull’1-1. Federico D’Emilio, alla decima rete in questo torneo, ha firmato il gol del vantaggio etneo; dodici minuti più tardi, a segno Di Giovannantonio per i padroni di casa. Tra i ragazzi di Marco Biagianti, al debutto dal 1’ due difensori classe 2008: il centrale Andrea Rizzotti e l’esterno sinistro Antonio Caporarello. Nel finale, Sechi ha colpito un palo. Sabato 1° febbraio, in programma Catania-Gubbio.

Campionato “Primavera 3 – Dante Berretti” 2024/2025 – Girone B, quattordicesima giornata

Sabato 25 gennaio 2025, stadio “Domenico Bartolani” – Cisterna di Latina (Latina)

Latina-Catania 1-1

Reti: pt 14° D’Emilio, 26° Di Giovannantonio (L).

Latina: 1 Civello; 2 La Penna (VK), 3 Zitelli, 4 Iachini (K), 5 De Marchi, 6 Lo Zito, 7 Proromo, 8 Segat (35°st 17 Cipolla), 9 Di Giovannantonio, 10 Di Giulio (35°st 21 Lo Bianco), 11 Pepaj (20°st 20 Tofani). A disposizione: 12 Chiucchiolo; 13 Giudici, 14 Cianfrocca, 15 Rossano, 16 Granata, 18 Saurini, 19 Saraceni, 22 Ercolano. Allenatore: Spiridigliozzi.

Catania: 1 D’Agata; 2 Rizzotti, 3 Caporarello (30°st 17 Mannino), 4 Parco (30°st 15 Fascetta), 5 Ippolito, 6 Nania, 7 Privitera (K), 8 Pelleriti (18°st 13 Maugeri), 9 Sechi, 10 Coriolano (VK), 11 D’Emilio.

A disposizione: 12 Torrisi; 14 Ursino, 16 Nastasi, 18 Cutispoto, 19 Giardina. Allenatore: Biagianti.

Tempi di recupero: pt 0’; st 3’.

Ammoniti: Proromo, Pepaj, De Marchi (L).

Arbitro: Alessandro Massafra (Ostia Lido).

Assistenti: Alessandro De Lorenzo (Latina) e Andrea De Ponto (Latina).

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***