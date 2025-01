QUI CATANIA: il campo attende nuove risposte. Le ipotesi di formazione contro il Giugliano

Si avvicina il fischio d’inizio di Catania-Giugliano. Amarezza nell’ambiente per i tanti, troppi punti lasciati per strada e spazio alle polemiche in questi giorni, sollevando critiche sulla gestione complessiva del Catania. Dal cuore pulsante del tifo rossazzurro, però, giunge un appello di unione nelle difficoltà, invitando il maggior numero possibile di tifosi a sostenere il Catania sugli spalti.

La partita contro il Giugliano potrebbe segnare il ritorno alla vittoria della squadra di mister Toscano, oppure la prosecuzione di una crisi che renderebbe tutto ancora più complicato in vista del prosieguo di una stagione che, fin qui, di sorrisi ne ha regalati ben pochi ed è sotto gli occhi di tutti che le cose non siano andate nel migliore dei modi.

Gli etnei ritrovano i tigrotti, che all’andata inflissero il primo ko in campionato al Catania. Una sconfitta immeritata, obiettivamente, ma che mise a nudo le prime pecche della squadra, proseguendo un percorso costellato di alti e bassi. Fino ad arrivare al rendimento ancor più insoddisfacente delle prime gare del 2025. Sfida che si preannuncia impegnativa, al cospetto di un avversario che corre tanto, propositivo, tra i più giovani del girone e che ha nell’intensità una delle sue armi migliori.

Numerose defezioni per il Giugliano, idem il Catania. Per l’ennesima volta Toscano dovrà fare a meno di una serie di assenze per infortunio: a Bethers, Di Gennaro, Luperini si sono aggiunti Farroni e soprattutto Stoppa, uno dei più calciatori più in forma del momento e di maggior talento della squadra. Per di più alle prese con una lesione muscolare. Problema cronico tra le fila etnee, quello degli infortunati. Ormai quasi non fa più notizia.

Alla vigilia della partita proviamo, come di consueto, ad ipotizzare le scelte di formazione di Toscano, il quale sovente nella stagione regolare ha modificato gli interpreti, a volte sorprendendo. Di certo toccherà a Dini difendere i pali, per stessa ammissione del mister. Per il resto dovrebbe essere riproposta la difesa a tre. Chissà se si rivedrà Ierardi sul centro-destra, completando il reparto con il neo acquisto Del Fabro e Castellini. Quaini e Gega tra le alternative, oppure Anastasio braccetto sinistro. Più probabile, a nostro avviso, che l’ex Casertana agisca a centrocampo con Raimo e Guglielmotti in ballottaggio a destra.

Lunetta potrebbe entrare in corso d’opera per imprimere maggiore ritmo alla gara, se necessario. Possibile che in mezzo al campo agiscano De Rose e Jimenez, magari con l’aggiunta di Di Tacchio o Sturaro. A quel punto non ci stupirebbe l’inserimento di un ragazzo dell’Under 19 etnea più avanti. Ad esempio Corallo a supporto di Inglese.

Arbitrerà l’incontro Giorgio Vergaro della sezione AIA di Bari, coadiuvato dagli assistenti Michele Fracchiolla (Bari) e Davide Rignanese (Rimini). Quarto ufficiale Mauro Gangi (Enna). In tv non è prevista la copertura gratuita della partita, a cui potranno assistere i possessori di abbonamento su Sky/NOW. Fischio d’inizio alle ore 12:30.

