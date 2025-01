GIOVANILI CATANIA: Primavera, rossazzurri corsari a Giugliano

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

Il primo impegno nel 2025 conferma l’ottima forma della nostra squadra under 19, capace d’imporsi per 2-1 sul campo del Giugliano e centrare così la sesta vittoria consecutiva, mantenendo la seconda posizione in classifica con il Potenza e il Gubbio.

Entrambe le reti dei ragazzi allenati da Marco Biagianti recano la firma di Federico D’Emilio, oggi alla terza doppietta stagionale, miglior marcatore rossazzurro in questo torneo con 9 gol. Padroni di casa a segno nella ripresa con Minopoli. Nell’ultimo quarto di gara, etnei in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Bonaccorso. Sabato 25 gennaio, in programma Latina-Catania.

Campionato “Primavera 3 – Dante Berretti” 2024/2025 – Girone B, tredicesima giornata

Sabato 18 gennaio 2025, stadio “Alberto De Cristofaro” – Giugliano in Campania (Napoli)

Giugliano-Catania 1-2

Reti: pt 35° D’Emilio; st 6° D’Emilio, 17° Minopoli (G).

Giugliano: 1 Iardino, 2 Minopoli, 3 Vaccaro, 4 Genovese, 5 De Luca, 6 Montano (K), 7 Acampora (34°st 17 Iovine), 8 Caiazza (42°st 20 Giordano), 9 Cuomo (42°pt 21 Cauteruccio), 10 Esposito, 11 Ambrosca (VK). A disposizione: 12 Russo, 13 Cecere, 14 Dini, 15 Mauro, 16 De Rose, 18 Silvestri, 19 Ruggiero. Allenatore: Matrecano.

Catania: 1 D’Agata; 2 Bonaccorso (VK), 3 Ciniero (12°st 14 Rizzotti), 4 Parco (33°st 16 Ursino), 5 Ippolito, 6 Nania, 7 Sechi, 8 Pelleriti (16°st 13 Maugeri), 9 Cutispoto (12°st 17 Mannino), 10 Coriolano (K), 11 D’Emilio (33°st 15 Fascetta). A disposizione: 12 Torrisi; 18 Nastasi, 19 Giardina, 20 Alessi. Allenatore: Biagianti.

Tempi di recupero: pt 2’; st 5’.

Ammoniti: Minopoli (G); Bonaccorso, Mannino, Fascetta (C).

Espulso Bonaccorso per somma di ammonizioni al 23°st.

Arbitra: Marika Zerillo (Benevento).

Assistenti: Saverio Falco (Nola) e Vincenzo Ciriello (Nola).

