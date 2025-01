GIUGLIANO: i convocati per Catania, numerose defezioni in vista del match

L’allenatore del Giugliano Valerio Bertotto ha diramato la lista dei convocati per la trasferta di Catania. Il tecnico gialloblu non potrà fare a meno di diversi giocatori. A cominciare dagli squalificati Celeghin ed Oyewale, passando per La Vardera ed Esposito M., completando l’elenco dei calciatori indisponibili con Giorgione, Masala, Acampa e Romano. Bertotto potrà contare al “Massimino” sulla disponibilità dei seguenti elementi, ruolo per ruolo:

PORTIERI – Russo, Anacoura, Iardino.

DIFENSORI – Scaravilli, Solcia, De Francesco, Minelli, Caldore, Nuredini, Valdesi.

CENTROCAMPISTI – Vallarelli, De Rosa, Genovese, Peluso, Demirovic.

ATTACCANTI – De Paoli, Del Sole, Njambe, Padula, Balde, D’Agostino.

