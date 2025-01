MERCATO: da Luperini a Chiricò passando per Gega, il punto sui movimenti in uscita del Catania

Nel corso della trasmissione ‘Corner’, su Telecolor, il collega Alessandro Vagliasindi ha fatto il punto della situazione sui movimenti in uscita in casa rossazzurra. Confermato che Carpani è diretto all’Ascoli, c’è la possibilità che nel medesimo club vada anche Celli. In partenza pure Gega, considerando che per quanto concerne il reparto arretrato ci sono diverse operazioni in cantiere. Chiricò sempre più vicino alla Ternana, entro i prossimi tre giorni il passaggio al club umbro dovrebbe essere ufficiale liberandosi così il Catania da un ingaggio parecchio oneroso.

D’Andrea richiesto dall’Arezzo ma sembra l’Audace Cerignola il club più vicino al suo ingaggio. Lunetta piace allo stesso Cerignola ed alla Feralpisalò. Rallenta la trattativa per il trasferimento di Luperini al Sudtirol, mentre si registra un sondaggio da parte del Cosenza nei confronti del giocatore. Al momento nessuna novità su Ierardi. Cremonese interessata a Castellini, ma bisogna vedere se il Catania è intenzionato a privarsi del difensore o meno.

