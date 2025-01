MERCATO: da Frisenna a Finotto passando per Pieraccini e Garetto, il punto sui movimenti in entrata del Catania

Nel corso della trasmissione ‘Corner’, su Telecolor, il collega Alessandro Vagliasindi ha fatto il punto della situazione sui movimenti in entrata in casa rossazzurra.

Attesa l’ufficialità dell’ingaggio del difensore classe 1995 Dario Del Fabro (Arezzo), centrale difensivo che rappresenta una valida alternativa a Di Gennaro ma può anche giocare sul centro-destra. Sempre in relazione al reparto arretrato ha scalato le gerarchie Matino (Bari). Quest’ultimo sembra preferito a Masi (Atalanta U23) sulla base delle caratteristiche tecniche ricercate.

Il Catania, inoltre, spinge per il difensore classe 2004 del Cesena Simone Pieraccini. Arriverebbe in prestito perchè i bianconeri non se ne priverebbero a titolo definitivo. A centrocampo sfuma Garetto, poichè il Rimini non vuole privarsi del giocatore a gennaio ma se ne riparlerebbe a giugno. Il Catania è entrato in corsa per l’ex rossazzurro classe 2002 Giulio Frisenna (Messina), che però piace anche a Juventus Next Gen e Frosinone.

Relativamente al reparto avanzato, la Carrarese ha deciso di non risolvere il prestito di Stiven Shpendi (proprietà Empoli) perchè c’è un premio di valorizzazione a beneficio dei marmiferi che, peraltro, stanno facendo giocare con maggiore continuità il ragazzo. Dalla Carrarese, però, il Catania potrebbe prelevare il 32enne Mattia Finotto, tra i protagonisti della promozione in B la scorsa stagione. Buona struttura, Finotto può ricoprire sia il ruolo di prima che di seconda punta. Il Catania ha già ottenuto il consenso del giocatore, si attende l’ok della Carrarese che cerca un sostituto.

