MERCATO – Dalla Puglia: “Cerignola, ritorno di fiamma per D’Andrea?”

Il Catania non dovrebbe cederlo ma, in sede di mercato, non si può dare nulla per scontato. E ieri, certamente, a Benevento con il suo ingresso in campo non è riuscito ad incidere.

Parliamo di Filippo D’Andrea, attaccante andato a segno una sola volta in questo campionato e che la società rossazzurra ha prelevato in estate dall’Audace Cerignola, club con cui nella passata stagione di gol ne ha messi a segno ben 16. Adesso i colleghi di Antenna Sud evidenziano come, nei prossimi giorni, lo stesso Cerignola, alla ricerca di un altro innesto offensivo, avrebbe l’intenzione di sondare il terreno proprio per l’attaccante classe 1998. Vedremo se ci saranno sviluppi in tal senso. D’Andrea rappresenta un profilo che viene monitorato anche dal Pescara.

