MERCATO: Dalmonte e D’Andrea, affari in via di definizione

La risoluzione consensuale del contratto che legava ancora Chiricò al Catania ha dato, di fatto, il via libera per la definizione di altre operazioni in entrata. Tra queste, l’assicurazione del diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante di proprietà della Salernitana Nicola Dalmonte che, salvo colpi di scena, prenderà il posto di Filippo D’Andrea. Il Catania resta in pole sulla concorrenza ed è molto vicino a mettere nero su bianco. Ieri abbiamo segnalato lo sprint dell’Audace Cerignola per D’Andrea, che il club rossazzurro aveva prelevato dallo stesso club pugliese in estate. Ormai ci siamo anche per il ritorno del calciatore romano al Cerignola.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***