MERCATO: Puteolana, in arrivo dal Catania Popovic

Come riporta Pozzuoli News 24, è in chiusura la trattativa per il trasferimento dal Catania alla Puteolana di Gabriel Popovic. Nei giorni scorsi l’attaccante centrale classe 2003 era stato accostato al Paternò, ma nelle ultime ore si apprende che è vicino il passaggio di Popovic al club campano partecipante al campionato di Serie D girone G. Il giocatore, che in precedenza ha maturato esperienza al Fiorenzuola, in Croazia (NK Rudes) ed in Australia (Perth Glory), con la maglia del Catania ha messo insieme appena 6 presenze firmando nei mesi scorsi il suo primo gol in Italia contro la Carrarese in Coppa Italia Frecciarossa.

