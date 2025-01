PAGELLE DI REPARTO: Farroni determinante, tanto sacrificio per Inglese, il gol di Carpani non basta per vincere

Pareggio per 1-1 del Catania a Picerno. Andiamo a vedere le valutazioni di TuttoCalcioCatania.com ai reparti della squadra etnea impegnata nella ventitreesima giornata del campionato di Serie C.

DIFESA 6-

L’obiettivo principale di Mimmo Toscano per questa partita era mantenere la difesa imbattuta, meta non raggiunta per la capitolazione nel finale sugli sviluppi di un corner. Consolidare il reparto arretrato resta lo scopo fondamentale da raggiungere per poi provare a vincere, sfruttando le occasioni a favore.

Il migliore in difesa:

Farroni 7 – Tiene la partita in equilibrio in un momento cruciale, nel primo tempo. Dà sicurezza a tutto il pacchetto difensivo ma non può fare nulla sulla rete di Petito. Nel finale evita il 2-1 lucano.

Castellini 5.5, Quaini 6, Anastasio 5

CENTROCAMPO 6+

In mezzo al campo partita di grande attenzione e sacrificio. Si corre a perdifiato da una parte all’altra del campo, cercando di non concedere nulla ad un Picerno dinamico.

Il migliore a centrocampo:

Carpani 6.5 – Segna un gol che dà al Catania la speranza di tornare a vincere, capitalizzando al meglio l’esperienza del ritiro in Calabria dei giorni scorsi, ma la sua rete si rivela illusoria fruttando un solo punto.

De Rose 6, Raimo 6, Jimenez 6, Lunetta 6+, Guglielmotti sv, Di Tacchio sv

ATTACCO 6-

Si potrebbe fare di più. Pochi palloni realmente giocabili per Inglese che non pecca in sacrificio e senso della posizione.

Il migliore in attacco

Inglese 6 – S’impegna e quando arriva un pallone buono nel primo tempo per poco non riesce a segnare, bravissimo il portiere del Picerno nella circostanza.

Stoppa 5.5

ALLENATORE:

Toscano 6 – In ritiro ha potuto lavorare sulla testa dei suoi ragazzi, in attesa degli interventi necessari sul mercato per raddrizzare la stagione. Il “solito” gol preso rovina la festa ai rossazzurri che dovranno continuare ad allenarsi con impegno.

