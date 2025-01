TOMEI (all. Picerno): “Catania squadra da prendere con le molle, cercheremo di sfruttare le nostre qualità”

Vigilia di Picerno-Catania. L’allenatore rossoblu Francesco Tomei analizza così il match in programma domenica allo stadio “Curcio”:

“La gara di Caserta ci aiuta a livello morale, per il resto arriviamo bene alla sfida col Catania. Siamo sereni. Sappiamo che sarà una partita molto, molto difficile perchè anche se il Catania ultimamente ha fatto qualche passo falso è sempre una squadra da prendere con le molle, molto attrezzata, forte. Dovremo prestare molta attenzione durante lo svolgimento dell’intera durata dell’incontro”.

“Il Catania ha tante soluzioni a livello offensivo, inoltre viene da due sconfitte consecutive, quindi sotto l’aspetto emotivo è una squadra ferita e questo rappresenta uno stimolo in più. Dovremo, pertanto, essere molto presenti nella prestazione e sapere che avremo da battagliare perchè secondo me sarà una gara molto dura. Dovremo fare la nostra partita, concentrandoci sul nostro lavoro nella fase di possesso e non, contro un avversario che può farti male in qualsiasi situazione“.

“Dobbiamo essere tranquilli nell’affrontare la partita perchè viviamo un buon momento di forma. Abbiamo i nostri meccanismi ben consolidati, al di là di chi gioca chiunque viene chiamato in causa interpreta la situazione nel modo giusto. Cercheremo di sfruttare tutte le nostre qualità. Sul piano psicologico non c’è tanto da lavorare perchè il gruppo lavora sempre bene e con la giusta serenità, dando risposte importanti durante la settimana per affrontare al meglio la domenica“.

