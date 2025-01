LA VECCHIA: “Catania sfortunato con la Juve Next Gen ma in tanti non hanno buttato il cuore oltre l’ostacolo”

Intervento di Tino La Vecchia (tifoso del Catania, scrittore ed opinionista) nel corso di ‘Calcionate – I Commenti in Casa RossAzzurra’ a Globus Television, tornando al match casalingo perso con la Juventus Next Gen:

“Il Catania nella partita con la Juventus Next Gen è stato sfortunato colpendo anche una traversa, il gioco lo ha fatto – anche se confuso al massimo – e in tanti hanno tirato la gambetta indietro, non ho visto spirito pugnace, non ho visto la ‘cazzimma’, quel desiderio di andare a recuperare la partita ma tante squadre vanno sotto per 1-0 eppure buttano il cuore oltre l’ostacolo e recuperano. Domenica questo non l’ho visto nel caso del Catania. Ho visto lottare solo 4-5 giocatori. Anche Jimenez ha fatto una buona partita, Inglese al solito si è battuto a destra e sinistra, come Stoppa, parzialmente Castellini ma il resto della squadra… è anche vero che tu da una tovaglietta di cotone non puoi ricavare un foulard”.

“Qualche scelta della società mi ha lasciato perplesso. Un cuore rossazzurro, quello di Salvatore Monaco che la maglia la sudava, è stato messo da parte. E ci troviamo in difesa infilzati come dei polli contro una Juventus Next Gen che modesta era e modesta rimane nonostante l’avvento di Brambilla. Anche solo il pareggio poteva essere un risultato importante, perchè a fine campionato il singolo punto può essere determinante”.

