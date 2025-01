STAMPA LOCALE – Gagliano: “Catania, persistoni gli errori. Accorciare i tempi sul mercato”

Le riflessioni del vice direttore di Telecolor Angelo Gagliano, nel corso della trasmissione ‘Diretta Stadio’, dopo il pareggio esterno del Catania maturato contro l’AZ Picerno. Riportiamo di seguito un estratto:

“Tutto sommato a Picerno la squadra ha lottato su un campo difficile anche se probabilmente in fase propositiva ci si poteva attendere qualcosa di più. E persistono gli errori. Bisogna capire se sono determinati da una mancanza di concentrazione o da distrazioni, non mi riferisco solo al reparto difensivo ma anche in attacco. Il Catania di Picerno ha sbagliato sia in difesa che in fase offensiva e deve dire grazie alle parate di Farroni”.

“Questo progetto Catania al momento ha 12-13 giocatori su cui Toscano crede fermamente, alcuni sono fuori dal progetto. Il Catania si sta trasformando rispetto alla squadra conosciuta ad inizio stagione, un cambiamento legato anche al mercato di riparazione. Bisogna cercare di accorciare i tempi sul mercato per completare questo cambiamento”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***